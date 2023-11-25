Москва, 25 ноября, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Церемония прощания с погибшим военным корреспондентом телеканала «Россия 24» Борисом Максудовым прошла в московском телецентре на Шаболовке при большом стечении его коллег из ВГТРК и других СМИ, близких и друзей. Об этом сообщает «РИА Новости».

Павел Львов/РИА Новости Цветы у портрета корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова

К гробу военкора принесли много венков и цветов, один из венков был передан от президента России Владимира Путина. Многие из выступающих не смогли сдержать слез, когда рассказывали, каким отзывчивым, жизнелюбивым и приветливым человеком был Борис Максудов.

Военкор телеканала «Россия-24» Борис Максудов, раненный во время съёмки сюжета в Запорожской области, умер от потери крови по пути в крымский Джанкой, где его должны были оперировать.

Главный редактор редакции электронных СМИ «России-24» Евгений Бекасов отметил, что Максудов был не только прекрасным военным репортёром, но и хорошим наставником, он занимался с молодыми корреспондентами написанием сюжетов, передавал им понятие «структура сюжета».

Следственный комитет России, выразив соболезнования родным и близким убитого журналиста, подчеркнул: будет сделано всё возможное для наказания виновных в его гибели.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что журналист ВГТРК Борис Максудов профессионально выполнял свою задачу, его гибель такая же потеря для Минобороны России, как для всего журналистского корпуса.

Соболезнования семье и коллегам погибшего репортёра выразил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил: это лишний раз подчёркивает, какая опасная работа у журналистов — они являются прямой целью для Киева, и опасность для работников прессы будет только расти.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно Бориса Максудова орденом Мужества за отвагу, мужество, проявленные при исполнении профессионального долга.