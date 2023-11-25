Кривой Рог, Украина, 25 ноября, 2023, 14:42 — ИА Регнум. В Кривом Роге (Днепропетровская область) прогремели взрывы, сообщает 25 ноября издание «Страна. ua» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Константин Чалабов/РИА Новости

Официальных комментариев от местных властей не поступало.

Ранее в ночь на 25 ноября представители Вооружённых сил Украины сообщили об опасности ударов беспилотников в ряде регионов, контролируемых киевским режимом, в том числе в Кривом Роге.

Власти Украины и командование ВСУ утром 25 ноября сообщили, что на Киев была осуществлена крупнейшая за полтора года атака с применением беспилотников. По официальным данным, над городом и областью были сбиты 76 из 77 БПЛА.

При этом часть города осталась без света. Этот факт в Киеве «объяснили» обрывом линий электропередачи. В Киеве и области начались аварийные отключения электроэнергии, обесточены более 16 тыс. зданий, сообщал гендиректор компании Yasno (входит в украинский энергохолдинг «ДТЭК») Сергей Коваленко.

Взрывы гремели с раннего утра 25 ноября в разных районах Киева, включая центральные, а также в районе аэропорта «Жуляны», несколько районов остались без электроснабжения, передавал ранее ТАСС со ссылкой на сообщения очевидцев.

Взрывы в ночь на 25 ноября и утром звучали и в других городах, контролируемых киевским режимом, в частности в Кировограде, а также во временно оккупированном киевским режимом городе Запорожье.

23 ноября в компания «Укрэнерго» призвали жителей Украины экономить электроэнергию на фоне похолоданий. В компании заявили, что в энергосистеме зафиксирован и прогнозируется дефицит электроэнергии. Похолодание увеличило нагрузку на всю энергосистему страны, поэтому сократить потребление электроэнергии важно на протяжении всего дня, отметили в «Укрэнерго».