Нью-Йорк, США, 25 ноября, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Несколько стран — членов Евросоюза требуют смягчить запреты Еврокомиссии по обходу антироссийских санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«Группа стран-членов настаивает на смягчении предложений ЕС, направленных на пресечение обхода санкций против России через третьи страны», — сказано в публикации.

По данным агентства, в предложение Брюсселя входят запрет импортёрам продавать ряд товаров в Россию, а также требование к компаниям перечислять на целевой счёт определённую сумму, половина которой в случае обхода санкций будет передана целевому фонду для восстановления Украины.

По данным агентства, дипломатические представители некоторых крупных стран-членов выразили ряд опасений в связи с этими предложениями, особенно в законности подобных инициатив.

Кроме того, в тексте говорится, что подобные меры могут сильно снизить конкурентоспособность европейских компаний.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября Еврокомиссия совместно с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем передала Европейскому совету предложения по 12-му пакету антироссийских санкций, предложив внести ограничения против 120 физических лиц и организаций, которых обвиняют в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

В новый пакет санкций предложили внести организаторов выборов в новых российских регионах, представителей военного, оборонного и ИТ-сектора, а также других важных экономических операторов. Кроме того, под ограничения могут попасть лица, работающие с детьми, которых вывезли в Россию из зоны боевых действий.

Предложения также включают в себя введение новых импортных и экспортных ограничений, ужесточение потолка цен на нефть и принятие мер противодействия обходу санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 ноября заявил, что антироссийские санкции обладают эффектом бумеранга, от них страдают сами европейцы. России до сих пор удавалось находить способы, чтобы свести к минимуму негативные последствия санкций, добавил он.