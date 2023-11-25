Анкара, 25 ноября, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Турция будет развивать отношения с Россией, основываясь на независимых собственных решениях. Об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат, комментируя результаты прошедших переговоров с заместителем председателя правительства России Александром Новаком по экономическому сотрудничеству.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Он отметил, что прошедшие в Анкаре переговоры были успешными. Болат поблагодарил всех, кто принимал в них участие.

«Турция продолжит развитие отношений с Россией, основываясь на добрососедстве и независимых решениях», — приводит ТАСС его слова.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября российский президент Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Россия и Турция сохраняют набранный темп развития отношений. Президент подчеркнул, что в 2022 году товарооборот России и Турции увеличился на 86%, позитивный тренд сохранился и по результатам первых шести месяцев этого года.

Отношения России и Турции диверсифицируются, отметил президент. Развиваются не только такие традиционные для двух стран сферы сотрудничества, как сельское хозяйство и энергетика. В ближайшее время Москва и Анкара завершат переговоры по созданию газового хаба, отметил Путин.