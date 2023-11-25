Москва, 25 ноября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли на купянском направлении фронта до 110 бойцов. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 25 ноября на брифинге.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он уточнил, что подразделения Западной группировки войск отразили две атаки штурмовых групп противника. Кроме того, российские военные нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ восточнее села Синьковка под Купянском.

«Потери противника составили до 110 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, за период с 18 по 24 ноября подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках купянского направления и отразили 13 атак противника. Бои шли у Синьковки, Ивановки, Загоруйковки, Кисловки и города Купянска Харьковской области. Противник за неделю потерял свыше 305 бойцов, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

Бойцы разведподразделений Западного военного округа, отличившиеся на купянском направлении, получили государственные награды. Старший разведчик с позывным Сумрак получил медаль за спасение сапёра, который после боя остался один в приграничной полосе. Группа Сумрака, разделившись, эвакуировала сапёра. Для этого часть бойцов отвлекла противника огнём с флангов.