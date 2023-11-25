Вашингтон, 25 ноября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Лидеры стран НАТО в кулуарах требуют от главы киевского режима Владимира Зеленского покинуть свой пост. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Я думаю, в личных беседах Зеленскому говорят, что всё кончено и ему необходимо уйти с поста достойно, чего он не сможет сделать, как я уже упоминал», — сказал Макгрегор.

Он добавил, что на место Зеленского Запад хочет поставить надёжного кандидата, который будет представлять то, что останется от Украины, и начнёт мирные переговоры с Россией.

Ранее американское издание The American Conservative написало, что Зеленский начал понимать, что его союзники всё меньше верят в возможность благоприятного для Киева завершения конфликта. Отмечается, что Зеленский дошёл до отчаяния и даже его военные командиры стали неохотно выполнять приказы о проведении неэффективных наступательных операций.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин уверен, что Запад намекает Украине на необходимость мира с Россией с целью сохранения сил для продолжения борьбы. При этом авторы корейских или немецких вариантов урегулирования конфликта абсолютно не учитывают позицию России и не задумываются о том, согласна ли Москва на какие-то из подобных сценариев. По словам эксперта, это в высшей степени непорядочно и необъективно для претендующих на очень высокий уровень своих статей аналитиков.