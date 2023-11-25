Берлин, 25 ноября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Жители стран ЕС начинают осознавать, что стали инструментом в руках США против БРИКС, заявил предприниматель, бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Может, европейцы теперь понимают, что прокси-конфликт США на Украине — это попытка остановить БРИКС ценой самих европейцев», — написал Дотком на своей странице в Х (Twitter).

Именно этим осознанием, возможно, объясняется растущая в странах Евросоюза популярность «пророссийских нарративов», добавил предприниматель.

Как сообщало ИА Регнум ранее, на парламентских выборах в Нидерландах в ноябре 2023 года первое место заняла Партия свободы, руководители которой высказываются против миграции, являются сторонниками выхода страны из Евросоюза и, по мнению экспертов, не будут поддерживать выделение военной помощи Украине столь же бескомпромиссно, как это делали прежние власти страны.

В начале октября 2023 года состоялись парламентские выборы в Словакии, победу одержала партия «Направление — социальная демократия», руководители которой выступали за прекращение военной помощи Украине из средств бюджета страны и после победы на выборах заморозили эту помощь.

Союзники Украины из стран Запада впустую оказывают Киеву финансовую и военную помощь, так как Вооружённые силы России в любой момент могут сокрушить украинскую армию, отмечал ранее Дотком. Вашингтон и Брюссель превратили Украину в чёрную дыру для западных денег, оружия и боеприпасов, сделав из США, ЕС и НАТО посмешище, добавлял он.