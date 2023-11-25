Москва, 25 ноября, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Сеть киберпреступников, в которую входили мошенники с Украины, выявлена в странах Евросоюза. Это подтверждает, что украинский бандитизм подпитывается за счёт налогов европейцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 ноября в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Станислав Красильников Мария Захарова

Недавно Европол сообщил об аресте на Украине и в Чехии членов фишинговой банды, которая только у чешских граждан выманила 8 млн евро. Общий ущерб в странах ЕС оценивается в десятки миллионов евро.

«Вот именно на это — спонсирование всех видов бандитизма на Украине — и идут деньги налогоплательщиков Евросоюза, когда их режимы переводят миллиарды Зеленскому», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что злоумышленниками оказались отнюдь не «русские хакеры», а украинские мошенники, которые звонили людям от имени служб безопасности банков. Они проделали со своими материальными «благодетелями» то же самое, что практиковали в последние годы в России.

Захарова добавила, что в рейдах, которые прошли в украинском Днепропетровске, участвовали антинаркотические подразделения, то есть у киберкриминала имеется и наркосоставляющая. Она напомнила, что ранее уже указывала на связь украинских спецслужб с наркопреступлениями.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в ФСБ предупредили, что телефонные мошенники, которые с Украины звонят жителям России, стали представляться сотрудниками спецслужб и склонять граждан к совершению терактов. В июне этого года в Москве пятерых местных жителей задержали за пособничество украинским телефонным мошенникам.