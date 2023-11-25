Москва, 25 ноября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Новые взрывы прогремели в Киеве и в районе аэропорта Жуляны, сообщили ТАСС очевидцы.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам собеседников агентства, взрывы начались с 5 часов утра, в небе было много дронов.

Взрывы прогремели в Голосеевском районе, на Печерске в центре. После взрывов в нескольких районах Киева пропало электричество, рассказал очевидец.

Как передавало ИА Регнум, ранее командующий украинскими воздушными силами Николай Олещук заявил, что Вооружённые силы России в ночь на 25 ноября выпустили по Украине рекордное количество беспилотников. Основное направление удара — Киев, сказал он.