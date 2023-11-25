Москва, 25 ноября, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Самолёт Ил-76 МЧС России доставит ещё 15 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Посольство России в Египте/МИД России/ТАСС П

«МЧС России доставит очередную партию гумпомощи для населения Газы. На борту самолёта Ил-76 чрезвычайного ведомства — 15 тонн груза», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав груза входят продукты, в том числе детское питание, постельное бельё, пледы, спальные мешки и средства личной гигиены. Гуманитарная помощь собрана по инициативе правительства Татарстана.

В ведомстве сообщили, что самолёт вылетел из подмосковного Жуковского в аэропорт Эль-Ариш. В Египте помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые направят её жителям сектора Газа.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября в Москву прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа в количестве 103 человек — россиян и палестинцев из числа членов семей российских граждан. Ещё 104 человека прошли через погранпереход «Рафах» в Египет и уже вылетели в Москву.