Киев, 25 ноября, 2023, 12:48 — ИА Регнум. В центральном районе Украины магистральные линии электропередачи получили повреждения. Об этом 25 ноября сообщила компания «Укрэнерго» в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Магистральные воздушные линии электропередачи «Укрэнерго» и линии распределения облэнерго в центральном регионе повреждены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что надёжность энергопитания в регионе снижена, ремонтные бригады приступили к аварийно-восстановительным работам.

В компании призвали украинцев не перегружать электросети и подчеркнули, что во время выполнения восстановительных работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и в Киевской области.

Как ранее сообщало ИА Регнум, гендиректор украинской компании Yasno (входит в энергохолдинг «ДТЭК») Сергей Коваленко заявил, что в Киеве и Киевской области начались аварийные отключения электроэнергии. По его словам, более 16 тыс. зданий обесточены.