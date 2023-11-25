Москва, 25 ноября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. В Москве открылся первый магазин спортивных товаров Desport на месте ушедшего из России ретейлера Decathlon. Об этом сообщил директор по маркетингу Desport Матье Кобаррер в разговоре с агентством ТАСС.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Магазин в «Авиапарке» (торговый центр. — Прим. ред.) открывается сегодня для всех покупателей. Затем мы планируем постепенно открыть все наши магазины. Большинство — до 15 декабря, и останется несколько, которые мы откроем попозже», — цитирует агентство Кобаррера.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минпромтороге РФ анонсировали открытие торговых точек Desport в последнюю неделю ноября — начале декабря. Уточнялось, что в планах компании открыть до 30 магазинов до конца года. После Москвы Desport должны открыться в Санкт-Петербурге.

Decathlon объявил о продаже своего бизнеса в России в январе 2023 года.

В сентябре правительственная комиссия одобрила продажу сети.

К началу 2022 года в России работало 57 магазинов, принадлежавших компании. Через год их осталось 28. После начала СВО Decathlon объявил о приостановке всех поставок в Россию. Также «на неопределённый срок» была приостановлена деятельность всех магазинов, включая и интернет-магазин.

Расширение ассортимента товаров планируется проводить за счёт собственных брендов, также в сети будет продукция других фирм. Кроме того, Desport откроет интернет-магазин.

Для названия новой сети было выбрано старофранцузское слово «desport», которое можно перевести как «игра» или «развлечение». Утверждается, что от него произошло слово «спорт».