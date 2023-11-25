Москва, 25 ноября, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил большую, востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение «Матери России». Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

Российский лидер накануне Дня матери направил приветственную телеграмму участникам, гостям и организаторам Всероссийской конференции «Сердце Матери — Сердце России», которая проходит в Пятигорске.

Он отметил, что в центре внимания российских женщин находятся вопросы, имеющие общенациональное значение: поддержка материнства и детства, продвижение в обществе духовно-нравственных, семейных ценностей, улучшение демографической ситуации, решение актуальных задач социальной сферы.

«В этой связи с удовлетворением отмечу большую, востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение «Матери России» — организатор нынешней конференции», — говорится в телеграмме.

Путин указал на то, что его активисты и волонтёры участвуют в реализации проектов, направленных на укрепление здоровья граждан, они оказывают гуманитарную помощь российским бойцам в зоне спецоперации, заботятся о раненых в госпиталях и реабилитационных центрах, уделяют неустанное внимание патриотическому воспитанию молодёжи.

«Столь значимая, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания», — отметил российский лидер.

В 1998 году в Российской Федерации «с целью повышения социальной роли материнства» был учрежден новый праздник — День матери.

Как передавало ИА Регнум, в приветственном слове президента РФ Владимира Путина, которое было зачитано на торжественном концерте в честь Дня матери, говорилось о том, что улучшение демографической ситуации, поддержка материнства и детства, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей являются на сегодняшний день ключевыми стратегическими приоритетами России. Именно дома, в семейной обстановке во многом формируются личность и мировоззрение человека, его духовно-нравственные политические идеалы и ценности, также было отмечено в приветствии главы государства.

Правительство России 24 ноября выделило около 90 млрд рублей на выплату единого пособия на детей. Отмечается, что необходимость дополнительного финансирования была связана с увеличением числа получателей данной меры поддержки. Выделенные средства позволят обеспечить ежемесячным пособием свыше 10 млн детей. Единое пособие было введено в России с 1 января 2023 года, оно объединило ряд действующих мер соцподдержки нуждающихся семей.