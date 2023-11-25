Путин отметил востребованность работы «Матерей России»
Москва, 25 ноября, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил большую, востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение «Матери России». Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер накануне Дня матери направил приветственную телеграмму участникам, гостям и организаторам Всероссийской конференции «Сердце Матери — Сердце России», которая проходит в Пятигорске.
Он отметил, что в центре внимания российских женщин находятся вопросы, имеющие общенациональное значение: поддержка материнства и детства, продвижение в обществе духовно-нравственных, семейных ценностей, улучшение демографической ситуации, решение актуальных задач социальной сферы.
«В этой связи с удовлетворением отмечу большую, востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение «Матери России» — организатор нынешней конференции», — говорится в телеграмме.
Путин указал на то, что его активисты и волонтёры участвуют в реализации проектов, направленных на укрепление здоровья граждан, они оказывают гуманитарную помощь российским бойцам в зоне спецоперации, заботятся о раненых в госпиталях и реабилитационных центрах, уделяют неустанное внимание патриотическому воспитанию молодёжи.
«Столь значимая, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания», — отметил российский лидер.
В 1998 году в Российской Федерации «с целью повышения социальной роли материнства» был учрежден новый праздник — День матери.
Как передавало ИА Регнум, в приветственном слове президента РФ Владимира Путина, которое было зачитано на торжественном концерте в честь Дня матери, говорилось о том, что улучшение демографической ситуации, поддержка материнства и детства, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей являются на сегодняшний день ключевыми стратегическими приоритетами России. Именно дома, в семейной обстановке во многом формируются личность и мировоззрение человека, его духовно-нравственные политические идеалы и ценности, также было отмечено в приветствии главы государства.
Правительство России 24 ноября выделило около 90 млрд рублей на выплату единого пособия на детей. Отмечается, что необходимость дополнительного финансирования была связана с увеличением числа получателей данной меры поддержки. Выделенные средства позволят обеспечить ежемесячным пособием свыше 10 млн детей. Единое пособие было введено в России с 1 января 2023 года, оно объединило ряд действующих мер соцподдержки нуждающихся семей.