Боровск, Калужская область, 25 ноября, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Один человек погиб и восемь, в том числе семеро детей, пострадали в результате ДТП в Боровском районе Калужской области, сообщили 25 ноября в пресс-службе правительства региона.

Правительство Калужской области

«Экскурсионный автобус, перевозивший учеников 23-й школы Калуги на экскурсию в Этномир, попал в аварию. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу легкового автомобиля», — сказано в сообщении пресс-службы.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП. В правительстве отметили, что никто из школьников не получил серьёзных травм, у них лёгкие ушибы и ссадины. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу.

Управление Следственного комитета по региону проводит проверку по факту ДТП, рассказали в пресс-службе ведомства.

«В Калужской области следователи СКР организовали проверку по факту оказания услуг по перевозке детей микроавтобусом, попавшим в дорожно-транспортное происшествие. Будет дана надлежащая правовая оценка действиям лиц, обеспечивающих безопасность пассажирской перевозки, по статье 238 УК РФ», — сказано в сообщении СК.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года перевозивший школьников микроавтобус Mercedes попал в аварию на трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области. В автобусе находились 15 человек, в том числе 10 школьников. Один из детей получил травмы. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel, разворачиваясь, не уступил дорогу микроавтобусу, что и стало причиной столкновения.

В марте 2023 года в Ярославской области в ДТП попал автобус со школьниками. Столкнулись четыре транспортных средства, пострадавших при этом не было. Авария произошла из-за того, что грузовик столкнулся со стоящей «Газелью», вследствие чего она въехала в патрульный автомобиль ГИБДД, а тот, в свою очередь, врезался в автобус.