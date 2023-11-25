Киев, 25 ноября, 2023, 12:11 — ИА Регнум. В Киеве и Киевской области начались аварийные отключения электроэнергии, более 16 тыс. зданий обесточены. Об этом 25 ноября заявил гендиректор украинской компании Yasno (входит в энергохолдинг «ДТЭК») Сергей Коваленко.

Дарья Антонова ИА Регнум

«В Киеве повреждены электросети. Есть аварийные отключения», — написал Коваленко в Facebook (запрещён в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По данным пресс-службы ДТЭК, сейчас в Киеве без света находятся более 200 зданий, в области нет электроснабжения в 16 тыс. домов.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября компания «Укрэнерго» призвала жителей Украины как можно чаще экономить электроэнергию на фоне похолоданий. Отмечается, что в энергосистеме зафиксирован и прогнозируется дефицит электроэнергии. В компании добавили, что похолодание увеличило нагрузку на всю энергосистему страны, поэтому сократить потребление электроэнергии важно на протяжении всего дня, особенно в самый критический промежуток — с 17:00 до 19:00.