Киев, 25 ноября, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Перед Украиной стоят три важные задачи, решение которых поможет стране сохранить помощь союзников. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 24 ноября на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Поддержка Конгресса США

По мнению Зеленского, первым шагом должна стать «победа с Конгрессом» США. То, каким образом украинские власти собираются добиться данной цели, глава киевского режима не уточнил.

«Это вызов. Это непросто. Не всё зависит от нас. Но Украина должна делать всё, что от неё зависит, и даже больше, чтобы помощь была. И я верю, что она будет», — сказал Зеленский.

В конце сентября в Конгрессе США не смогли согласовать план федеральных расходов на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября, из-за споров о помощи Киеву. Чтобы не допустить шатдауна — прекращения финансирования американского правительства, — в США приняли краткосрочный бюджет без учёта Украины до 17 ноября.

Однако 16 ноября Конгрессу всё-таки удалось принять новый краткосрочный бюджет до середины февраля 2024 года без статей расходов на помощь Украине и Израилю. Президент США Джо Байден его утвердил.

Представитель Пентагона Сабрина Сингх 21 ноября заявила, что Вашингтон будет продолжать оказывать помощь Киеву в том случае, если Конгресс США одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств на эти цели.

После этого издание Politico написало в аналитической статье со ссылкой на источники, что затянувшаяся процедура вынесения на обсуждение и голосование по очередному пакету помощи Украине в Конгрессе США сильно беспокоит чиновников Белого дома. В публикации говорилось, что окружение Байдена винит в этом спикера палаты представителей Майка Джонсона.

Помощь Евросоюза

Вторым шагом, по мнению Зеленского, должен стать пакет помощи Евросоюза в размере 50 млрд евро.

«Сегодня не все в Евросоюзе, скажем так, готовы поддержать этот пакет. С нашей стороны мы должны добиться того, чтобы все поддержали этот пакет», — рассказал Зеленский.

Как передавало ИА Регнум, в октябре страны ЕС не смогли согласовать программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд на четыре года. Глава Европейского совета Шарль Мишель тогда заявил, что данный вопрос будет «дорабатываться», а европейские лидеры договорились использовать доходы от замороженных российских активов для финансовой помощи Украине.

После этого агентство Bloomberg 10 ноября со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что в Евросоюзе вряд ли смогут выполнить обязательства по поставкам одного миллиона артиллерийских боеприпасов Украине к марту 2024 года. По истечении половины намеченного срока сообщество передало Украине лишь около 30% от всех обещанных снарядов.

Кроме того, агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов написало, что несколько членов Евросоюза не согласны с выделением Украине военной помощи на четыре года в размере €20 млрд.

Один из собеседников издания не стал говорить, что план Еврокомиссии провалился, но улучшить его можно было бы. По его словам, много справедливых вопросов о выделении Украине больших денег возникает в Германии. Кроме того, несколько других стран ЕС также усомнились в необходимости предоставления средств на годы вперёд.

По данным агентства, в конечном виде план может быть видоизменён, например, помощь выделяется не на четыре года, а на один год вперёд.

Членство Украины в ЕС

Третья «победа» Киева должна ознаменоваться «открытым диалогом» о членстве Украины в Европейском союзе.

«Это мотивационный шаг для нас», — уточнил Зеленский.

18 ноября, по данным агентства Reuters, переговоры о вступлении Украины в ЕС могут быть перенесены на 2024 год. Таким образом, декабрьское решение находится под угрозой. Воспрепятствовать этому может Венгрия, власти которой не считают членство Украины полезным для Евросоюза.

Перед этим, глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина ещё далека от соответствия необходимым критериям для вступления в Евросоюз. Также он подчеркнул, что этот процесс не может быть завершён из-за того, что страна втянута в военный конфликт.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз при соблюдении ряда условий. Отмечалось, что Киеву необходимо в первую очередь реформировать политическую, экономическую, общественную и культурную жизни страны.