Москва, 25 ноября, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Свыше 1,2 тыс. ESG-фондов владеют акциями на сумму порядка $5 трлн, относящимися к отраслевому классификационному коду Aerospace & Defense (аэрокосмическая промышленность и оборона), пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Morningstar Inc.

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

ESG-фонды инвестируют в компании, соответствующие стандартам в сфере охраны окружающей среды, социальной политики и качества корпоративного управления.

Отмечается, что с марта 2022 года после начала СВО количество таких компаний выросло на 25%.

Председатель парламентской группы Великобритании по вопросам ESG Александр Стаффорд заявил, что последствия СВО «укрепили аргументы ESG в пользу инвестиций, связанных с обороной».

В свою очередь директор по инвестиционной стратегии SDG Impact Japan Саджа Беслик считает, что любые инвестиции ESG-фондов в оружейные компании недопустимы, поскольку они производят продукцию, которая убивает людей.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Financial Times сообщило, что Великобритания вовлечена в украинский конфликт через различные предприятия оборонной промышленности, на которых изготавливается оружие и боеприпасы для киевского режима.

Время и деньги, безусловно, ценны для развития европейской военной индустрии, но эксперты видят проблему западного ВПК комплексной и зависящей от ряда других причин. Иными словами, едва ли инвестиции решат всё и сразу — особенно трудно переломить сам подход к делу, те самые «рамки мирного времени» Яна Пи из ASD, говорят аналитики.