Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев
Президент Швейцарии Ален Берсе сообщил о прибытии в Киев
Киев, 25 ноября, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев, где состоится международный саммит. Об этом политик сообщил 25 ноября в соцсети Х.
«Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в международном саммите по продовольственной безопасности», — написал Берсе.
Он добавил, что встретится с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.
Как сообщало ИА Регнум, Швейцария из-за своего нейтрального статуса не поставляет оружие Украине и запрещает другим странам перепродавать купленное у неё вооружение в зоны конфликтов. В январе 2023 года Берсе, только что вступивший в должность президента, выступил против возможности реэкспорта швейцарского оружия на Украину. Он призвал сохранять приверженность принципам нейтралитета и соблюдать большую осторожность в вопросах экспорта и реэкспорта оружия.
В МИД России в марте заявили, что США шантажируют Швейцарию для отказа от нейтралитета и реэкспорта вооружений на Украину. В ведомстве отметили, что второй по величине банк Швейцарии «завалился» именно после того, как лопнули три банка США.