Киев, 25 ноября, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев, где состоится международный саммит. Об этом политик сообщил 25 ноября в соцсети Х.

ANTHONY ANEX/EPA/ТАСС Мэр Бучи Руслан Кравченко, президент Швейцарии Ален Берсе, генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время посещения массового захоронения граждан у церкви Святого Андрея Первозванного

«Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в международном саммите по продовольственной безопасности», — написал Берсе.

Он добавил, что встретится с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА Регнум, Швейцария из-за своего нейтрального статуса не поставляет оружие Украине и запрещает другим странам перепродавать купленное у неё вооружение в зоны конфликтов. В январе 2023 года Берсе, только что вступивший в должность президента, выступил против возможности реэкспорта швейцарского оружия на Украину. Он призвал сохранять приверженность принципам нейтралитета и соблюдать большую осторожность в вопросах экспорта и реэкспорта оружия.

В МИД России в марте заявили, что США шантажируют Швейцарию для отказа от нейтралитета и реэкспорта вооружений на Украину. В ведомстве отметили, что второй по величине банк Швейцарии «завалился» именно после того, как лопнули три банка США.