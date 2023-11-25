Москва, 25 ноября, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Российский комплекс «Искандер-М» — лучший в своём классе, и шансы того, что американские или украинские ПРО смогут с ним эффективно бороться, крайне невелики. Об этом корреспонденту ИА Регнум 25 ноября заявил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Виталий Невар/РИА Новости

Ранее американское издание Military Watch Magazine (MWM) сообщило, что Россия смогла в несколько раз увеличить производство ракет комплекса «Искандер-М», которые станут вызовом для вражеской обороны.

«Если говорить о комплексе «Искандер-М», то он лучший в своём классе, — заметил Кнутов. — Он превосходит американские ракеты ATACMS по дальности. Дальность «Искандера-М» примерно до 500 км. Более того, там есть два типа ракет. Либо крылатая, либо квази-баллистическая, которая способна развивать огромную скорость и при этом ещё маневрировать, что затрудняет действия противовоздушной обороны. Мало какой зенитно-ракетный комплекс способен работать по ракетам комплекса «Искандер». Что касается точности поражения, то она тоже очень высокая».

Что касается крылатой ракеты, то, как пояснил Кнутов, она идёт на предельно малых высотах, изготовлена по технологии «стелс», её сложно обнаружить, и она также имеет высокую точность поражения. Поэтому, как полагает военный эксперт, у киевского режима и стран НАТО мало шансов вести эффективную борьбу с «Искандерами».

«Ракеты «Искандер» могут применяться против разных целей, — уточнил Кнутов. — Скоплений личного состава, техники, комплексов ПВО, мест базирования авиации, мостов. Это достаточно универсальный комплекс. Но предпочтение отдаётся ряду приоритетных целей, которыми являются командные пункты, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным MWM, Россия уже не экономит ракеты, так как обладает огромным превосходством в производственных мощностях над Западом и Восточной Азией. Американские авторы подчеркивают, что ракеты «Искандер» создают особые проблемы для обороны противника не только из-за их способности нести специализированные проникающие боеголовки, но и из-за способности к сложным манёврам, из-за которых их крайне сложно перехватить.

Ранее украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил, что ударом российских ракет «Искандер» было уничтожено целое подразделение 128-й бригады Вооружённых сил Украины на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

В начале октября Минобороны РФ сообщило об успешном ударе «Искандеров» по пункту погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты киевской армии в Николаевской области на Украине. В итоге ВСУ лишились более десятка единиц бронетехники, а также личного состава.