Москва, 25 ноября, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал очевидным, что с внедрением искусственного интеллекта во все сферы жизни человечество переходит к новому этапу существования.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин во время выступления на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey

«Конечно, с внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да и во все сферы нашей жизни — человечество начинает новую главу своего существования. Это очевидные вещи», — заявил он в ходе выступления на конференции по искусственному интеллекту.

Он отметил, что эксперты называют происходящие процессы революцией, технологическим сдвигом, кардинальным прорывом в развитии ИИ.

«Сегодня мы имеем дело с разработками, которые обладают колоссальными вычислительными способностями, более совершенной программой архитектуры, обучены на знаниях, доступных в настоящий момент во всей глобальной сети», — отметил глава государства.

Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) проходила с 22 по 24 ноября и была посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодёжи. Свои доклады на ней представили более 200 авторитетных экспертов из России, Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ОАЭ, ЮАР и других государств.

Развитие искусственного интеллекта в России

Российский лидер указал на то, что за последние годы отрасли экономики и социальной сферы России в полтора раза расширили использование решений в области искусственного интеллекта. Растут инвестиции в высокотехнологичный бизнес в области искусственного интеллекта в целом, указал он, добавив, что Российский фонд прямых инвестиций активно привлекает соинвесторов, вкладывает собственные средства в отечественные компании-разработчики, помогает им развивать глобальную кооперацию, выходить на внешние рынки, в том числе, а сегодня в особенности, на рынки Азии и Ближнего Востока.

Глава государства подчеркнул, что отечественные модели ИИ должны также отражать всё богатство и многообразие мировой культуры, наследия, знания, мудрости всех цивилизаций, отметив, что от этого «мы все станем намного богаче и конкурентоспособней».

Путин заявил, что усилия по развитию искусственного интеллекта в России уже приносят результаты. Он отметил, что за последние годы в отечественной экономике и социальной сфере применение решений, связанных с ИИ, увеличилось в 1,5 раза. В качестве примера Путин назвал компанию «Газпром», которая за счёт использования ИИ сократила затраты на обустройство скважин и улучшила логистику.

При этом российский лидер выразил уверенность, что ИИ не заменит врача или учителя, но может быть их помощником.

Место России в будущем в сфере развития искусственного интеллекта

Путин отметил, что российские власти будут делать всё, чтобы РФ стала одной из самых комфортных юрисдикций в мире для развития искусственного интеллекта.

«Мы будем и дальше стремиться к тому, чтобы Россия стала одной из самых комфортных юрисдикций в мире для развития искусственного интеллекта, для смелого поиска здесь необходимых всем решений», — заявил Путин.

Президент России в ближайшее время намерен утвердить новую редакцию стратегии развития искусственного интеллекта в РФ.

Риски в сфере искусственного интеллекта

На конференции президент России заявил, что угрозы для граждан, связанные с персональными данными, должны быть сведены к минимуму. Он поручил правительству в короткие сроки внести в Госдуму пакет поправок по сохранности персональных данных.

Российский лидер отметил, что правительство по его поручению подготовило изменения в закон о экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. По словам президента, теперь будет гораздо проще установить такой механизм, поскольку снимаются лишние бюрократические требования. При этом устанавливается ответственность за причинение вреда здоровью, жизни или имуществу в результате тестирования прорывных технологий, добавил Путин.

Глава государства на конференции отметил, что алгоритм искусственного интеллекта на Западе может указать машине, например, что России, её культуры, науки, музыки, литературы просто не существует, происходит отмена России в цифровом пространстве.