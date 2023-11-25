Киев, 25 ноября, 2023, 10:59 — ИА Регнум. В центральной части Киева без электричества остались 197 зданий, сообщает Киевская городская администрация в своем Telegram-канале.

Отмечается, что утром 25 ноября была обесточена воздушная линия.

«В результате без света остались 77 жилых дома и 120 учреждений в центральной части Киева», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 25 ноября в Киеве объявили воздушную тревогу, в городе сработала система ПВО. Взрывы прогремели в центральных районах Киева и со стороны аэропорта «Жуляны». Также сирены, предупреждающие население об опасности с воздуха, звучали в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черкасской областях и в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.