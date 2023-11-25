Белгород, 25 ноября, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Власти Белгородской области не зафиксировали ни одного обстрела региона впервые за полгода, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

РИА Новости/ Антон Вергун

«По территории Белгородской области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела», — сказал глава региона.

Ранее, по данным Гладкова, за 23 ноября по Белгородской области было выпущено минимум 15 артиллерийских снарядов. Кроме того, в селах Щетиновка и Козинка с БПЛА было сброшено шесть взрывных устройств, также в Козинке при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина. Помимо этого, шесть прилётов фиксировалось в посёлке Прилесье, а по селу Муром было выпущено два миномётных снаряда.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября ВСУ обстреляли посёлок Ровеньки в Белгородской области. Тогда обошлось без пострадавших, однако три частных домовладения получили повреждения. По словам Гладкова, в повреждённых домах выбило окна, а также оказались посечены фасады и заборы. Кроме того, при обстреле задело линию электропередачи.