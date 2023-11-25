Пекин, 25 ноября, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) 25 ноября начнёт военные учения на китайской стороне китайско-мьянманской границы. Об этом сообщается в официальном аккаунте Южной зоны боевого командования НОАК в китайском мессенджере Sina Weibo.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

По словам официального представителя Южной зоны боевого командования НОАК Тянь Цзюньли, в соответствии с годовым планом учений, армии Китая организовала армейские подразделения для проведения военных учений на китайской стороне китайско-мьянманской границы начиная с 25 ноября.

Тянь Цзюньли также отметил, что целью учений является проверка мобильности, пограничного контроля и огневой мощи воинских частей.

Он указал на то, что войска Южной зоны боевого командования НОАК всегда готовы решительно защищать государственный суверенитет, стабильность на границе, безопасность жизни и имущества людей.

Как передавало ИА Регнум, в августе в ходе совместного патрулирования в Тихом океане боевые корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Китая отразили налёт авиации условного противника. Во время выполнения задач в ходе третьего совместного морского патрулирования экипажи российских и китайских кораблей провели специальные учения с участием самолётов и вертолётов.

С 20 по 23 июля в Японском море состоялись совместные российско-китайские военные учения «Север. Взаимодействие-2023». В ходе манёвров моряки отработали противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрану и оборону отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве. Также корабли провели совместные артиллерийские стрельбы.