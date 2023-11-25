Киев, 25 ноября, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Приграничные районы Закарпатья превратились в гетто для венгров, которые не могут интегрироваться в украинское сообщество из-за незнания языка. Об этом заявил глава венгерской общины Тибор Томпа в интервью «Радио НВ».

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, в настоящее время на Украине в прилежащем к границе районе Закарпатья очень много поселений, в которых не говорят по-украински. Это привело к созданию одноязычного гетто, жители этого района не интегрированы в украинское общество, уточнил Томпа.

Он указал на то, что для венгерской общины на Украине основной проблемой стало незнание украинского языка. Томпа отметил, что даже проживающие в Закарпатье украинцы отдают своих детей в венгерские школы, в связи с этим усложняется интеграция в украинское общество.

Как передавало ИА Регнум, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский заявил, что венгры как этническое и национальное меньшинство находятся на Украине в уникальном положении. Всё дело в том, что примерно 150 тыс. закарпатских венгров имеют свой район компактного проживания, причём он расположен вдоль венгерской границы, пояснил Неменский.

Они живут во многом отдельно от Украины — у них там свои венгерские школы и вуз, везде висят венгерские флаги, почти у всех венгерские паспорта, хотя границы в этом месте на деле и так фактически нет, да и по-украински там разговаривают только отдельные грамотеи, и такой вот ситуации нет больше на Украине нигде, уточнил эксперт.