Благовещенск, 25 ноября, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Суд в Амурской области заключил под стражу начальника отдела регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Евгений Биятов/РИА Новости

По версии следствия, с августа по октябрь 2021 года фигурант, являясь должностным лицом, получил от руководителя компании взятку в виде денежных средств и автотранспортного средства на общую сумму 5,5 млн рублей.

Отмечается, что за это подозреваемый поспособствовал обеспечению приоритетных условий для данной организации при заключении муниципальных контрактов.

Преступление было выявлено в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками УФСБ России по Амурской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки.

«По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в производстве находится и уголовное дело, которое было возбуждено в отношении руководителя организации, обвиняемого в мошенничестве.

Как передавало ИА Регнум, суд в Благовещенске Амурской области вынес приговор бывшему начальнику УМВД Николаю Аксенову и бывшему начальнику тыла полиции Михаилу Робканову. Их лишили свободы за злоупотребление должностными полномочиями при реализации гособоронзаказа.

В суде было установлено, что в 2013–2015 годах в ходе исполнения госконтракта по реконструкции здания отдела полиции в селе Екатеринославка Октябрьского района Аксенов и Робканов подписали документы о приёмке и оплате фактически невыполненных работ на сумму более 39 млн рублей. Их действия повлекли причинение крупного ущерба и невыполнение гособоронзаказа. Вторым эпизодом уголовного дело стала покупка при отсутствии законных оснований за счёт средств федерального бюджета служебной шестикомнатной квартиры стоимостью почти 6 млн рублей. Жильё незаконно отдали Робканову и его семье.