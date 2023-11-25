Берлин, 25 ноября, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Евросоюз не выполняет формальные обещания, данные Украине. Об этом немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил в соцсети X.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он отметил, что ЕС не поставляет для ВСУ обещанные боеприпасы. Так бизнесмен прокомментировал заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что ЕС не успеет в обещанный срок поставить Киеву 1 млн снарядов.

«Обещания Украине со стороны Евросоюза носят лишь «символический характер», — написал Дотком.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Писториус заявил о правоте тех, кто предупреждал о неспособности ЕС произвести для Украины миллион артиллерийских снарядов. В Евросоюзе, сообщил он, пытались сделать всё для ускорения процесса выпуска боеприпасов, но достаточных мощностей нет.

В российском руководстве не раз предупреждали, что накачка ВСУ западным оружием только затянет конфликт и увеличит число человеческих жертв. С такими заявлениями выступали и президент России Владимир Путин, и министр обороны Сергей Шойгу.