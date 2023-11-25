Лондон, 25 ноября, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Британская оппозиционная партия лейбористов посмеялась над премьер-министром страны Риши Сунаком из-за видеоролика, в котором при посещении ювелирной мастерской политик использует боковую сторону молотка вместо бойка.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак

«Риши Сунак не сын изготовителя инструментов», — говорится в сообщении на странице Лейбористской партии в социальной сети.

По данным СМИ, кадры были сняты в ходе визита политика в ювелирную мастерскую в графстве Йоркшир на севере Англии. В полной версии ролика мастер специально посоветовала Сунаку использовать боковую часть молотка. При этом Лейбористская партия опубликовала на своей странице только часть видео, где не слышен совет мастера.

Как передавало ИА Регнум, ранее британцы раскритиковали Сунака за встречу с президентом США Джо Байденом в Северной Ирландии. По словам читателей британского ежедневника The Mirror, Сунак не выглядел «мировым лидером» во время короткой встречи с лидером США. Один из комментаторов сравнил британского премьера со «стажёром Байдена». Ещё один читатель напомнил, что в аэропорту Байден быстро пожал Сунаку руку и оттолкнул его, а тот «извивался вокруг него, как змея», стараясь остаться в центре внимания.