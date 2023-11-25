Киев, 25 ноября, 2023, 08:23 — ИА Регнум. В Киеве в нежилом помещении вспыхнул пожар на фоне объявления воздушной тревоги в Киевской области. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что в Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении на площади 100 квадратных метров. Инцидент произошёл на фоне работы ПВО.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Киеве и Киевской области больше четырех часов.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 25 ноября в Киеве прогремела серия взрывов. В некоторых районах города начались перебои со светом. Есть вероятность повреждения линий электропередачи обломками беспилотников.

В ночь на 25 ноября в Киеве объявили воздушную тревогу, в городе сработала система ПВО. Также сирены, предупреждающие население об опасности с воздуха, звучали в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черкасской областях и в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.

На Украине, в городе Запорожье, который остаётся под контролем киевского режима, в ночь на 25 ноября прогремели взрывы.