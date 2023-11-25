Тель-Авив, Израиль, 25 ноября, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Израильская армия сбила ракету, выпущенную с ливанской территории. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум Артилерия ЦАХАЛ

«Армия обороны Израиля сбила ракету класса «земля— воздух», выпущенную из Ливана по беспилотнику ЦАХАЛ», — уточнила пресс-служба армии в своём Telegram-канале.

Также утверждается, что выпущенные израильскими истребителями ракеты нанесли ответные удары по целям вооружённого крыла ливанской шиитской партии «Хезболла».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Израиль заявил о поражении пусковой площадки движения «Хезболла» в ответ на запуск ракет с территории Ливана по северу еврейского государства.

На юге Ливана в посёлке Бейт-Яхун под удар израильской ракеты попал один из домов, где находились активисты движения «Хезболла». В результате атаки ЦАХАЛ погибли четыре человека, в том числе сын депутата Мухаммада Раада — главы парламентской фракции «Верность сопротивлению».

Министр обороны Израиля Йоав Галант предостерёг Ливан от вторжения в конфликт. Бейрут, по его словам, может повторить судьбу сектора Газа.