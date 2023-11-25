Вашингтон, 25 ноября, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Американские штаты снова опасаются вторжения «суперсвиней» из Канады, сообщило 22 ноября агентство Associated Press (AP).

Unsplash Свинья

«Растущая популяция трудноискоренимых «суперсвиней» в Канаде угрожает перекинуться к югу от границы, а такие северные штаты, как Миннесота, Монтана и Северная Дакота, предпринимают шаги для остановки вторжения», — отметили в издании.

В канадских штатах Альберта, Манитоба и Саскачеван эти свиньи доставляют серьёзные проблемы. Сочетание высокой выживаемости диких кабанов и плодовитости домашних свиней делает популяцию животных опасной и быстрорастущей, уточнили журналисты.

В комментарии агентству профессор Университета Саскачевана Райан Брук назвал данный вид самым инвазивным в мире, распространение «суперсвиней» может привести к глобальной экологической катастрофе.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале обозреватель The Guardian Адам Гэббат заявил об угрозе США со стороны гигантских гибридных «суперсвиней» с острыми, как бритва, клыками. Он охарактеризовал этих животных как невероятно умных и неуловимых, способных выжить в суровом климате на севере США.

Усилия канадских фермеров по выведению крупных животных путём скрещивания диких кабанов и обычных домашних свиней увенчались успехом ещё в 80-х годах прошлого столетия. Часть «суперсвиней» умудрилась сбежать, именно они дали начало популяции, быстро распространившись в Канаде.

Эксперт Райан Брук утверждает, что «суперсвиньи» весом до трёхсот килограммов способны выживать в экстремальных условиях, создавая под снегом туннели и пещеры глубиной до двух метров. Острые, как бритва, клыки позволяют животным не бояться хищников и с лёгкостью добывать пропитание.