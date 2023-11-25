Киев, 25 ноября, 2023, 07:33 — ИА Регнум. В Киеве в ночь на 25 ноября прогремела серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Уточняется, что это уже не первые взрывы в столице Украины за ночь.

Местные власти не комментируют инциденты. Информации о повреждённых объектах также не поступало.

Ранее о прозвучавших в Киеве взрывах сообщил телеканал «Общественное». Также известно, что в некоторых районах Киева начались перебои со светом.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией Крыма.

В Минобороны сообщили об успешной операции российских военных на южнодонецком направлении. Было сорвано выдвижение группы пехоты ВСУ, а также пресечены две попытки ротации украинских подразделений.