Вашингтон, 25 ноября, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Осуждённый за убийство афроамериканца Джорджа Флойда бывший полицейский Дерек Шовин, который находится в тюрьме, получил ножевое ранение. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Цитата из видео на YouTube Дерек Шовин

Удар ножом Шовину в Федеральном исправительном учреждении Тусон нанёс другой заключенный. Мотивы неизвестны.

По информации издания, потерпевшему на месте оказали первую помощь и отправили в больницу.

Шовин был приговорён к 22,5 года заключения за убийство Флойда в мае 2020 года.

Как сообщало ИА Регнум, Шовин задушил Флойда во время задержания, стоя коленом на его шее в течение девяти минут. Видео с места ареста спровоцировало протесты против расизма и жестокости полиции в городах США.

Джордж Флойд умер после жестокого задержания стражами порядка в Миннеаполисе в марте 2020 года. В апреле 2021 года суд присяжных признал полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени и в причинении смерти по неосторожности Флойду.

Экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил власти США во лжи об убийстве Флойда полицейским Шовином.

Согласно протоколу вскрытия, 46-летний Флойд погиб от многолетнего употребления наркотических веществ. При этом в момент гибели у него в крови была смертельная концентрация фентанила.