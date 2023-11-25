Москва, 25 ноября, 2023, 06:50 — ИА Регнум. В секторе Газа медкомплекс «Аш-Шифа» почти полностью разрушен силами израильской армии. Об этом рассказал журналистам эвакуированный из анклава в Россию и работающий в больнице врач-кардиолог Рихаль.

Иван Шилов ИА Регнум Удар по больнице в секторе Газа

«Аш-Шифы» уже нет, ни одной больницы, всё разрушили, поэтому все оттуда уехали», — сказал доктор.

Перед уходом из медучреждения Рихаль находился в окружённом ЦАХАЛ здании семь дней. Через неделю персонал смог покинуть больницу и уехать на КПП «Рафах».

За всё время блокады «Аш-Шифы» израильскими военными врач не видел ни одного вооружённого человека, кроме охраны и полицейских. В больницу, по его словам, ежедневно поступали около 3 тыс. раненых, в день погибали до тысячи пострадавших. Многим врачи не могли помочь из-за отсутствия опыта в лечении тяжелых ранений.

В секторе Газа почти никого не осталось, уже нет домов и улиц, больниц и школ, констатировал Рихаль.

Как сообщало ИА Регнум, ранее другой эвакуированный из сектора Газа врач скорой помощи Эльнажар Исмаил опроверг наличие тоннелей под больницей «Аш-Шифа», которые бойцы палестинского движения ХАМАС могли бы использовать в военных целях. Кроме больных в медцентре никого не было, удары ЦАХАЛ по социальным и медицинским объектам в Газе приводят только к страданиям мирных жителей, добавил медик.

В московском аэропорту Домодедово 24 ноября приземлился спецборт с эвакуированными россиянами из палестинского сектора Газа. В Москву прибыли 105 россиян и членов их семей, в их числе 55 детей. Среди эвакуированных россиян была пассажирка — гражданка России, получившая ранение в результате атак ЦАХАЛ. Девочку вывезли на кресле-каталке из зоны таможенного досмотра и передали врачам Центра медицины катастроф.