Вашингтон, 25 ноября, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон настаивал, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский заключил мир с Россией, и даже мог пригрозить оставить его без личной охраны. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Эксперт отметил, что британцы фактически управляют защитой Зеленского, и поэтому предположил, что Кэмерон вполне мог сказать, что у них не хватает денег и они вынуждены отозвать телохранителей, которых дали ему.

Макговерн уверен, что Кэмерон, глава Пентагона Ллойд Остин приезжали в Киев, чтобы сказать Зеленскому, что финансовые и материальные ресурсы Запада иссякли и потребовать заключения мира с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, бесконечная помощь киевской армии свела на нет военные запасы США. Об этом написал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Американский офицер не питает иллюзий и считает, что конфликт не разрешится в пользу Украины.

Новый майдан на Украине возможен, если американские элиты решат сместить Зеленского именно таким способом, а не через выборы или отставку. Такую мысль высказал бывший премьер Украины Николай Азаров.