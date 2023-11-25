Киев, 25 ноября, 2023, 06:22 — ИА Регнум. В ночь на 25 ноября в Киеве прогремела серия взрывов. Об этом сообщил украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«В Киеве слышны взрывы», — сообщил телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

В некоторых районах Киева начались перебои со светом. Об этом сообщило издание «Зеркало недели». Есть вероятность повреждения линий электропередачи обломками беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 25 ноября звуки взрывов слышали жители города Кропивницкий (бывший Кировоград).

В ночь на 25 ноября в Киеве объявили воздушную тревогу, в городе сработала система ПВО. Также сирены, предупреждающие население об опасности с воздуха, звучали в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черкасской областях и в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.

На Украине, в городе Запорожье, который остаётся под контролем киевского режима, в ночь на 25 ноября прогремели взрывы.