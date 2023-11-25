Москва, 25 ноября, 2023, 06:02 — ИА Регнум. В Минобороны сообщили об успешной операции российских военных на южнодонецком направлении. Было сорвано выдвижение группы пехоты ВСУ, а также пресечены две попытки ротации украинских подразделений.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По информации начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, при поддержке артиллерии уничтожена группа пехоты противника севернее Никольского. Две попытки ротации боевиков в районах Урожайного и Павловки пресечены. Автомобильная техника и живая сила ВСУ уничтожены.

С помощью ударных беспилотников разбит расчёт гранатомёта, автомобиля, шести долговременных огневых точек, убиты около 25 военных ВСУ

Авиация и артиллерия ударили по трём украинским подразделениям в районах Новомихайловки, Константиновки, Новодонецкого, Урожайного, Старомайорского, Макаровки и Новополя в ДНР.

Всего ВСУ лишились до 65 боевиков убитыми и ранеными, двух автомобилей и склада боеприпасов, а также пяти миномётных расчётов.

Как сообщало ИА Регнум, морская авиация Черноморского флота РФ за неделю уничтожила 12 безэкипажных катеров ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за неделю были сбиты самолёт Миг-29 и вертолёт Ми-8 ВСУ, а также уничтожены 176 беспилотников.

Бесконечная помощь киевской армии свела на нет военные запасы США. Об этом написал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.