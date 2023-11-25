Киев, 25 ноября, 2023, 05:47 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 25 ноября звуки взрывов слышали жители города Кропивницкий (бывший Кировоград). Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия Взрыв

О серии взрывов рассказали местные жители. Сообщения также появилась в пабликах.

Подробной информации нет. Неизвестно есть ли в результате взрывов повреждения инфраструктуры или пострадавшие.

Как сообщало ИА Регнум, ночь на 25 ноября в Киеве объявили воздушную тревогу, в городе сработала система ПВО. Также сирены, предупреждающие население об опасности с воздуха, звучали в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черкасской областях и в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.

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