Москва, 25 ноября, 2023, 05:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили свыше двухсот целей украинской армии на краснолиманском направлении. Также, бойцы нанесли удар по живой силе и технике бригады «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

Начальник пресс-центра Центральной группировки российских войск Александр Савчук уточнил, что задачи по уничтожению 200 целей ВСУ под Красным Лиманом выполнены силами артиллерии и авиации. Кроме того, поражены четыре командно-наблюдательных пункта, пять районов скоплений техники ВСУ возле Серебрянки, Ямполовки, Червоной Дибровы и Торского.

Так, в районе Серебрянского лесничества ВС России был ликвидирован личный состав и техника 12-й бригады спецназа «Азов». В районе Кременной сбили беспилотник противника. На данном направлении зоны боевых действий потери ВСУ составили до 100 военнослужащих и два пикапа.

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Как передавало ИА Регнум, российские военные за неделю отразили десять атак ВСУ на краснолиманском направлении, противник потерял более 740 боевиков убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

В ночь на 25 ноября в Киеве объявили воздушную тревогу, в городе сработала система ПВО. Также сирены, предупреждающие население об опасности с воздуха, звучали в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черкасской областях и в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.