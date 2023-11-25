Вашингтон, 25 ноября, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Соцсеть Х может к концу 2023 года не получить до 75 млн долларов из-за потери рекламы после высказывания владельца бизнесмена-миллиардера Илона Маска о евреях. Такие предположения сделала New York Times.

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Десятки крупных компаний приостановили рекламное сотрудничество с соцсетью или сделают это из-за того, что Маск одобрил теорию антисемитского заговора.

Издание располагает документом компании, в котором говорится, что приостановить сотрудничество могут до 200 брендов. Если рекламодатели не вернутся, то к концу года потери соцсети могут составить до 75 млн долларов.

Как сообщало ИА Регнум, Илон Маск назвал фальшивыми обвинения в его адрес в том, что он поддерживает антисемитизм. Он сказал, что хочет для человечества только лучшего и желает процветающего будущего для всех.

17 ноября корпорация Apple и компания IBM приостановили все рекламные проекты в социальной сети X после публикации Маском комментария, в котором миллиардер согласился с тезисом пользователя, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя». Позднее к бойкоту против Маска присоединились кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate.

Маск пообещал, что владеющая платформой компания подаст «термоядерный» иск против всех организаций и компаний, которые выступили против него после его якобы антисемитских высказываний.