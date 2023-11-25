Киев, 25 ноября, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Любые договоренности по конфликту на Украине должны приниматься посредством референдума, заявил в интервью телеканалу «1+1» руководитель фракции партии «Слуга народа» главы киевского режима Владимира Зеленского в Верховной раде Давид Арахамия.

Lišiak Референдум

По словам политика, киевский режим сейчас не готов сесть за стол переговоров, позиция Украины очень плохая.

«Давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество это примет? Если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют. Очень полярные взгляды будут. И такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум», — сказал он.

Если Украина пойдёт на переговоры с Россией, то все западные поставки, которые и так запаздывают, будут задерживаться ещё сильнее.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Давид Арахамия признал, что российско-украинский конфликт мог бы закончиться ещё весной 2022 года, Киев тогда не согласился на нейтралитет. В ситуацию в том числе вмешался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который приехал в Киев и настоял на продолжении боевых действий. Он убедил украинские власти не подписывать соглашений с РФ, рассказал депутат.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин уверен, что Запад намекает Украине на необходимость мира с Россией с целью сохранения сил для продолжения борьбы. При этом авторы корейских или немецких вариантов урегулирования конфликта абсолютно не учитывают позицию России и не задумываются о том, согласна ли Москва на какие-то из подобных сценариев. По словам эксперта, это в высшей степени непорядочно и необъективно для претендующих на очень высокий уровень своих статей аналитиков.