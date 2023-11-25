Москва, 25 ноября, 2023, 04:27 — ИА Регнум. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что в отношении самарского певца, блогера Эдуарда Шарлота возбуждено три уголовных дела.

Скриншот видео на YouTube Шарлот

По сообщению Мизулиной в Telegram-канале, на «блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста» Шарлота Следственный комитет по Самарской области возбудил два дела за реабилитацию нацизма и одно — за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.

Певцу грозит до шести лет наказания.

Как сообщало ИА Регнум, Шарлот прилетел в Россию из Еревана 22 ноября, его задержали в петербургском аэропорту Пулково. Помимо антироссийских высказываний, ранее он показательно сжёг российский паспорт.

Позже он извинился за это и объяснил свои действия «осечкой в понимании происходящего».

Отец Шарлота Валерий предполагает, что причиной скандальных действий его сына является детская травма, полученная из-за матери, которая якобы жестоко относилась к детям.

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Шарлота, так как прежде он не раз высказывался в поддержку Украины, а потом извинялся и просил прощения. В беседе с «Зеленским» певец прочёл слова украинского гимна и произнёс русофобскую речовку. Кроме того, Шарлот согласился сбежать на Украину в «чемодане посла».

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не следит за ситуацией с певцом Эдуардом Шарлотом, и признался, что не знает, кто это такой.