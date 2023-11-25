Киев, 25 ноября, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Три победы на Западе позволят Украине решить важные задачи для страны и сохранить помощь союзников, заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с латвийским лидером Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Первую победу Киев планирует одержать в Конгрессе США.

«Это вызов. Это непросто. Не всё зависит от нас. Но Украина должна делать всё, что от неё зависит, и даже больше, чтобы помощь была. И я верю, что она будет», — сказал Зеленский.

Второй задачей для Украины он обозначил необходимость добиться получения помощи от Евросоюза в размере €50 млрд, где не все члены сообщества готовы поддержать данный пакет.

Говоря о третьей победы, глава киевского режима назвал открытый диалог о будущем членстве Украины в Европейском союзе.

Как передавало ИА Регнум, переговоры о вступлении Украины в ЕС могут быть перенесены на 2024 год. Таким образом, декабрьское решение находится под угрозой. Воспрепятствовать этому может Венгрия, власти которой не считают членство Украины полезным для Евросоюза, отметили в агентстве Reuters.

С точки зрения бывшего помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена, Запад заменит Зеленского из-за провалов ВСУ и неспособности одержать победу в конфликте с Россией. Если он будет сопротивляться, то его всё равно снимут с поста в результате переворота в стиле Майдана, предположил эксперт.

Зеленский поменял тон в общении с Западом. Он стал больше просить оружия, рассчитывая сыграть на страхе союзников перед затяжным конфликтом с Россией, написали журналисты издания The Spectator.

Чиновников Белого дома сильно беспокоит затянувшаяся процедура вынесения на обсуждение и голосование по очередному пакету помощи Украине в Конгрессе США. Окружение президента Джо Байдена винит в этом спикера палаты представителей Майка Джонсона. Вопрос финансирования киевской армии практически достиг «кризисной точки», споры между демократами и республиканцами не утихают, написало Politico.