Москва, 25 ноября, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Среди эвакуированных россиян из сектора Газа, доставленных самолётом МЧС в Москву в ночь на 25 ноября, есть пассажирка — гражданка России, получившая ранение в результате атак ЦАХАЛ. Об этом сообщил ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум Врачи операционная

По словам медиков, у пострадавшей девочки травмы, полученные от разорвавшихся мин.

Девочку вывезли на кресле-каталке из зоны таможенного досмотра и передали врачам Центра медицины катастроф. Пострадавшую госпитализируют.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3848437" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Это не первый случай, когда эвакуированным из сектора Газа требуется помощь врачей.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве в аэропорту Домодедово 24 ноября приземлился спецборт с эвакуированными россиянами из палестинского сектора Газа.

В Москву прибыли 105 россиян и членов их семей, в их числе 55 детей.

Всего из сектора Газа вывезли более 760 из 965 соотечественников, обратившихся за помощью. Спецрейсами МЧС из Каира в Россию доставили уже более 360 детей.

В Армии обороны Израиля сообщили, что среди освобождённых заложников ХАМАС оказалась израильтянка, о смерти которой ранее сообщали в палестинском движении «Исламский джихад».