Спецборт МЧС доставил в Москву россиянку, раненную в секторе Газа
Самолёт МЧС доставил в Москву россиянку, получившую ранение в секторе Газа
Москва, 25 ноября, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Среди эвакуированных россиян из сектора Газа, доставленных самолётом МЧС в Москву в ночь на 25 ноября, есть пассажирка — гражданка России, получившая ранение в результате атак ЦАХАЛ. Об этом сообщил ТАСС.
По словам медиков, у пострадавшей девочки травмы, полученные от разорвавшихся мин.
Девочку вывезли на кресле-каталке из зоны таможенного досмотра и передали врачам Центра медицины катастроф. Пострадавшую госпитализируют.
Это не первый случай, когда эвакуированным из сектора Газа требуется помощь врачей.
Как сообщало ИА Регнум, в Москве в аэропорту Домодедово 24 ноября приземлился спецборт с эвакуированными россиянами из палестинского сектора Газа.
В Москву прибыли 105 россиян и членов их семей, в их числе 55 детей.
Всего из сектора Газа вывезли более 760 из 965 соотечественников, обратившихся за помощью. Спецрейсами МЧС из Каира в Россию доставили уже более 360 детей.
В Армии обороны Израиля сообщили, что среди освобождённых заложников ХАМАС оказалась израильтянка, о смерти которой ранее сообщали в палестинском движении «Исламский джихад».