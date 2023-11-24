Москва, 25 ноября, 2023, 02:34 — ИА Регнум. Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова, а также ряд лиц, чья деятельность направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики России. Сведения представлены на сайте Минюста.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Касьянов

Касьянов участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Не поддержал спецоперацию и выступал против её проведения, уточнили в ведомстве.

В реестр иноагентов, помимо Касьянова, также попали историк Илья Венявкин, журналисты Илья Давлятчин (проживает за пределами РФ) и Идрис Юсупов, а также общество с ограниченной ответственностью «Люди».

По информации Минюста Венявкин, Касьянов и Юсупов участвовали в создании и популяризации материалов иностранных агентов, журналисты распространяли недостоверные сведения о действиях госорганов.

Венявкин также выступал против СВО.

Михаил Касьянов был премьером России с 2000 года по 2004 год. В 1990-х годах занимал ряд должностей в Минэкономики и Минфине. Летом 2022 года покинул Россию.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство юстиции России готовит проект постановления правительства и ведомственный приказ о введении штрафов в размере от 300 до 500 тыс. рублей за распространение материалов иноагентов и отсутствие маркировки об иноагенте.

В мае 2023 года министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что иностранных агентов следует полностью лишить возможности зарабатывать деньги в России и что статус иноагента нужно давать в том числе за деятельность, направленную против духовно-нравственных ценностей.