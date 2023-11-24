Вашингтон, 25 ноября, 2023, 02:13 — ИА Регнум. Американцы быстро приближаются к дню «национальной расплаты». Опасения главы Белого дома Джо Байдена по поводу эскалации конфронтации с президентом РФ Владимиром Путиным привели к той самой эскалации, которой он и его окружение надеялись избежать. Такие выводы сделали авторы Hill экономист Марк Тот и полковник Джонатан Свит.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Страх Байдена перед Путиным, считают эксперты, оказался верным, когда он пошёл не по сценарию в Варшаве в марте 2022 года.

«Этот человек не может оставаться у власти», — заявил Байден.

Тогда чиновники Белого дома, включая госсекретаря Энтони Блинкена, сказали президенту, что у США нет стратегии смены режима в России или где-либо ещё. Авторы подчеркнули, что несмотря на предостережения, Байден так и остался со своими опасениями.

Вашингтон участвует в «трёх внештатных ситуациях» и, по мнению авторов, стратегия национальной безопасности США не в силах поддерживать эти непредвиденные обстоятельства, не говоря уже о чём-то большем. Речь идёт об Украине, секторе Газа и Тайване.

Как сообщало ИА Регнум, в США пытаются спровоцировать конфликт с Китаем, чтобы военно-промышленный комплекс получал заказы. При этом на Тайване используются те же методы, которые применялись против России на Украине, отметил автор статьи Брайан Робертсон в журнале The American Conservative.

Президент США Джо Байден написал о том, что конфликты на Ближнем Востоке и вокруг Украины способны обернуться для мира «огромным прогрессом». Он посоветовал стремиться к надежде и свободе, одновременно борясь с яростью, обидами и войнами.

Байден призвал не терять решимости и добиваться указанных целей. Администрация Белого дома планирует проводить описанную стратегию «на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру». Решения властей США в рамках кризисов в Европе и на Ближнем Востоке определят будущее Соединённых Штатов на долгие годы, добавил Байден.