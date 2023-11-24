Москва, 25 ноября, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вывод американской нейросети о подделке фото с высадкой американских космонавтов на Луне. По его мнению, ИИ лишь подтвердил предположения «человеческого интеллекта».

(сс) ColiN00B Нейросеть

Пушков в своём Telegram-канале написал, что после заключения нейросети есть основания сомневаться в подлинности снимков с космонавтами NASA. При этом об их подделке говорили многие и давно.

«Уже и нейросети обнаруживают, что фотографии являются подделкой. Для такого вывода вполне достаточно человеческого интеллекта. Но если подделку подтверждает и искусственный интеллект, то отпадают вообще какие бы то ни было сомнения», — считает сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, нейросеть компании Google сочла фотографии лунной миссии США подделкой, рассказал 24 ноября президенту России Владимиру Путину на выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» руководитель направления по исследованию данных «Сбербанка» Николай Герасименко.

Исследователи предложили нейросети Google проанализировать фотографии американской лунной миссии и та назвала их подделкой.

Для сравнения нейросети предложили проанализировать и фотографии китайского лунохода, и эти снимки не вызвали у нейросети сомнений в подлинности.

Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» проходит в Москве 22–24 ноября. Она посвящена передовым разработкам в области ИИ, их роли в научных открытиях, развитии бизнеса и общества. В рамках конференции выступают российские и зарубежные эксперты.