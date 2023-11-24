Киев, 25 ноября, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Командующий украинской Нацгвардии лишился четверых заместителей, вместо них были назначены трое новых, сообщило 24 ноября издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

«Зеленский уволил четырёх заместителей командующего Нацгвардией и назначил новых», — пояснили в издании.

Известно, что должностей лишились Владимир Кондратюк, Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко. На их место назначили Вадима Гладкова — первым заместителем, а также Александра Белоуса и Алексея Осипенко.

Соответствующие указы за подписью главы киевского режима появились на сайте его офиса.

О причинах кадровых изменений неизвестно.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября Зеленский без уточнения причин уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. В начале ноября власти сменили командующего силами специальных операций ВСУ.

Череда увольнений на Украине последовала в связи с необходимостью исправить ситуацию с коррупцией для соответствия критериям для потенциального вступления в Евросоюз.