Тель-Авив, Израиль, 25 ноября, 2023, 00:30 — ИА Регнум. В Армии обороны Израиля сообщили, что среди освобождённых заложников ХАМАС оказалась израильтянка, о смерти которой ранее сообщали в палестинском движении «Исламский джихад».

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ бригадного генерала Даниэля Хагари, 24 ноября вернулась домой Ханна Кацир — о её убийстве несколько дней назад заявили террористы.

Военное крыло готово было освободить Кацир в связи с состоянием ее здоровья, но потом сообщило о смерти девушки.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября группировка «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима»), являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения «Исламский джихад», объявила о смерти удерживаемой в секторе Газа израильской заложницы Ханны Кацир.

Израиль обвинили в промедлении, которое привело к гибели заложницы.

24 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа, достигнутое между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Договорённость будет действовать четыре дня. В рамках перемирия в анклав ежедневно будут прибывать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.