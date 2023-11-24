Прага, 24 ноября, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Глава минтруда Чехии Мариан Юречка сообщил, что в стране живут почти 360 тыс. беженцев с Украины, из них 122 тыс. трудоустроены, а выплачиваемые ими налоги превышают размеры пособий.

Иван Шилов ИА Регнум

Все украинские беженцы имеют защитные визы. Работают из общего числа беженцев около 60%.

«В этом году сумма, которую украинцы заплатят в виде налогов, будет больше, чем сумма, которую государство потратит на их поддержку», — признал Юречка.

Министр отметил, что в Чехии на душу населения приходится из всех стран самое больше количество украинцев.

Как сообщало ИА Регнум, семьи беженцев из Украины рискуют остаться в Великобритании без крыши над головой из-за недостаточной помощи со стороны государства.

Власти Норвегии решили платить украинским беженцам за возвращение на родину. Те, кто решит добровольно вернуться домой, получат 1,5 тыс. евро в качестве финансовой стимуляции.