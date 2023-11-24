Ереван, 24 ноября, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Армения поддерживает территориальную целостность Грузии. Об этом 24 ноября заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА Регнум

Армянский политик акцентировал, что не раз публично заявлял, что «полноценно и однозначно поддерживает единство, независимость и демократию Грузии».

Таким образом Пашинян ответил журналистам на вопрос, готова ли Армения признать Абхазию и Южную Осетию «оккупированными Россией территориями».

«Голосования Армении в ООН по этому вопросу до и после 2019 года существенно разнятся», — сказал Пашинян, добавив, что грузинская сторона выразила своё удовлетворение.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Алана Гаглоева и лидера Абхазии Аслана Бжанию с 15-й годовщиной признания независимости республик.

Россия 26 августа 2008 года признала независимость Республики Южная Осетия, а 9 сентября установила с ней дипломатические отношения. Также Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии.

Ситуация вокруг Южной Осетии была для Запада пробным шагом, на котором они тестировали модель изоляции России, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев.